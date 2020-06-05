Кремль сообщил об отсутствии двусмысленного толкования поправок к Конституции

Поправки к Конституции РФ вступят в силу только в случае их одобрения в ходе всенародного голосования, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нет никакого двусмысленного толкования этой позиции.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля, указ об этом подписал глава государства Владимир Путин. Среди изменений в главный закон страны значатся: предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка, пишет "Царьград".