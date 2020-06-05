Очевидцы сообщили о нескольких взрывах в жилом доме в Москве

Взрыв произошел в жилом доме в Москве, сообщили очевидцы.

Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома произошел на улице Дорожной. Москвичи сообщили, что в квартире произошло несколько хлопков, затем вспыхнул пожар, передает телеканал "360". Прохожие утверждают, что на улице пахнет порохом. Волна взрыва выбила окна на четвертом и пятом этажах.

Пожар последовал после взрыва, спасатели МЧС выехали на вызов. Канал РЕН ТВ публикует видео с места происшествия. Поднимающийся от дома темный дым видно на кадрах.

Источник: РЕН ТВ.

Один человек погиб при происшествии, еще одного человека госпитализировали с травмами. Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов дома.