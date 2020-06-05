Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

 Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу
Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

 Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7
Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

Хатылев: основы ядерного сдерживания остудят пыл Запада

 Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни

Звезда "Папиных дочек" и "Ворониных" Михаил Кокшенов умер на 84-м году жизни
Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

Генерал Мисмари объяснил решение о выводе войск ЛНА из окрестностей Триполи

 Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу
Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

 Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7
13:08   5 Июня 2020
Происшествия

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах в жилом доме в Москве

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах в жилом доме в Москве

Взрыв произошел в жилом доме в Москве, сообщили очевидцы.

Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома произошел на улице Дорожной. Москвичи сообщили, что в квартире произошло несколько хлопков, затем вспыхнул пожар, передает телеканал "360". Прохожие утверждают, что на улице пахнет порохом. Волна взрыва выбила окна на четвертом и пятом этажах.

Пожар последовал после взрыва, спасатели МЧС выехали на вызов. Канал РЕН ТВ публикует видео с места происшествия. Поднимающийся от дома темный дым видно на кадрах.

Источник: РЕН ТВ.

Один человек погиб при происшествии, еще одного человека госпитализировали с травмами. Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов дома.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #пожар #взрыв

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...