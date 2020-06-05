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13:06   5 Июня 2020
Общество

ВОЗ подтвердила выход России на плато по заболеваемости COVID-19

ВОЗ подтвердила выход России на плато по заболеваемости COVID-19

Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Данные, представленные оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют о том, что Россия вышла на плато, подчеркнула Харрис в пятницу, 5 июня, в рамках брифинга журналистам. По ее словам, Россия осуществляет массовое тестирование населения на коронавирус.

Отметим, согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,65 млн случаев коронавируса. Из них почти 450 тыс. случаев — в России. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в РФ приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #воз #плато #коронавирус

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