Катырин заявил о возможном увеличении средств на восстановление экономики РФ

Объем средств для восстановления российской экономики после пандемии коронавируса может увеличиться более чем на 50% по сравнению с текущим планом, обозначил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Это стало очевидно после уточнения потребностей экономики в настоящее время. Об этом Катырин сообщил в интервью РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предоставил главе государства Владимиру Путину 2 июня проект национального плана восстановления экономики стоимостью около пяти триллионов рублей.

Катырин обозначил, что детального плана такого характера в России "вообще не было еще никогда". Он рассчитывает на то, что силами Правительства РФ в стране за два года будет все отстроено и восстановлено до уровня 2019 года.