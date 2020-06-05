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13:01   5 Июня 2020
Экономика

Катырин заявил о возможном увеличении средств на восстановление экономики РФ

Катырин заявил о возможном увеличении средств на восстановление экономики РФ

Объем средств для восстановления российской экономики после пандемии коронавируса может увеличиться более чем на 50% по сравнению с текущим планом, обозначил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Это стало очевидно после уточнения потребностей экономики в настоящее время. Об этом Катырин сообщил в интервью РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предоставил главе государства Владимиру Путину 2 июня проект национального плана восстановления экономики стоимостью около пяти триллионов рублей.

Катырин обозначил, что детального плана такого характера в России "вообще не было еще никогда". Он рассчитывает на то, что силами Правительства РФ в стране за два года будет все отстроено и восстановлено до уровня 2019 года.

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Автор: Василий Пименов
#россия #экономика #катырин #коронавирус

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