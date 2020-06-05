Экс-посол РФ в Японии призвал не обращать внимания на каждый «чих» по Курилам

Японская «национальная позиция», заключающаяся в претензиях на Курильские острова, будет транслироваться всегда, заявил экс-посол РФ в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. Так он прокомментировал заявление политолога и журналиста Юкио Касиямы.

«Это малоизвестный политолог. Обращать на это внимание нет никакого смысла. В Японии множество мнений на этот счет, сколько островов надо требовать. Это их постоянная позиция, которая сформировалась давно. Мне кажется, что не стоит на каждый такой "чих" писать какое-то объяснение», — считает профессор.

В своей статье Касияма был категоричен: Россия обязана отдать Японии четыре острова южной части Курильского архипелага, а именно Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Почти у каждого японца есть свое мнение, сколько именно островов Россия должна «вернуть» Японии, объяснил Панов.

Политолог Наталия Елисеева увидела в заявлении Касиямы стремление заявить о себе миру. Если слова журналиста не были согласованы с МИДом Японии, то их можно трактовать, как попытку в очередной раз привлечь внимание к болезненной для Японии теме.

«Всем понятно, что каких-то реальных шагов за этим не последует. Это просто очередное заявление для прессы и властей. Оно сделано в расчете на какую-то реакцию правительства или МИДа Японии. Возможно, Касияма считал, что после этого ему предоставят финансирование, и он продолжит медийную работу», — подчеркнула Елисеева.

Публикация с требованием к России отдать Курильские острова не нашла широкого отклика среди пользователей страны восходящего солнца. В интернете слова Касиямы назвали «нытьем» добавив, что Россия никогда не отдаст острова Японии.

21 мая 2020 года официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский суверенитет над Курильскими островами неоспорим. Так она прокомментировала решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу дипломатии». В этом ежегодном докладе министерство иностранных дел Японии упомянуло о своем праве претендовать на «северные территории» (южные острова Курильского архипелага – прим. ред).