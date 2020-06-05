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12:57   5 Июня 2020
Происшествия

Журналистка "Комсомольской правды" Юлия Норкина умерла в Москве

Журналистка "Комсомольской правды" Юлия Норкина умерла в Москве

Ведущая Радио "Комсомольская правда" Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни.

Жена российского журналиста Андрея Норкина Юлия Норкина умерла в Москве. Редактор Радио "Комсомольская правда" сообщил о смерти ведущей, передает KP.RU.

Причина смерти не называется. Андрей Норкин сообщил, что прощание пройдет около 13:30 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Юлия Норкина родилась в 1967 году, помимо журналистской деятельности, она занималась благотворительностью. Норкина прожила с мужем 25 лет, у нее остались четверо детей.

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Автор: Борис Нестеров
#смерть #комсомольская правда

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