Уникальная снайперская винтовка DXL-5 появится в России

Уникальную снайперскую винтовку DXL-5 создадут в России в скором времени, об этом рассказал гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По словам Лобаева, винтовка сможет поражать цели на максимальной дальности в семь километров. Аналогов создаваемой DXL-5 в мире нет, подчеркнул Ломаев.

Он отметил, что у новой винтовки будут патроны, в которых заложены технологические новшества, что позволит им преодолевать большие расстояния. По словам Ломаева, пока подробностей о создании винтовки немного, так как работы еще ведутся, но уже известно, что такие пули, как для DXL-5, никогда не создавались раньше. Ожидается, что винтовка будет готова к началу 2021 года, если ничего не поменяется в связи с пандемией COVID-19, передает РИА Новости.