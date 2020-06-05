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12:27   5 Июня 2020
Экономика

"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

Минск предложил российской стороне обсудить условия поставок голубого топлива в 2020 году, согласно письму, направленному Министерством энергетики Белоруссии в адрес главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Взаимодействие по вопросам поставок российского природного газа в республику продолжается между Министерством энергетики Белоруссии, Минэнерго РФ и "Газпромом".

Помимо деталей, касающихся транспортировки сырья из РФ в 2020 году, Минск намерен обсудить методику ценообразования на газ с 1 января 2021 года, передает агентство ТАСС.

Власти Белоруссии надеются на конструктивный диалог по сотрудничеству в газовой отрасли с Россией, подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #белоруссия #поставки газа

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