Иранское грузовое судно затонуло в водах Ирака

Иранский корабль затонул в водах Ирака. Известно о гибели одного члена экипажа, двое пропали без вести.

Грузовое судно Ирана потерпело кораблекрушение в территориальных водах Ирака. Один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию портов и морского судоходства Ирана.

Иранский корабль "Бехбехан" отплыл из порта Хорремшахр 2 июня. Он отвозил в иракский город Умм-Каср стройматериалы и керамику, говорится в сообщении.

Семь человек находились на затонувшем грузовом судне. Четверых людей спасли, один погиб, двое считаются пропавшими без вести. Иракские спасатели ищут пропавших, Иран планирует присоединиться к поискам.