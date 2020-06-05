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12:16   5 Июня 2020
Происшествия

Иранское грузовое судно затонуло в водах Ирака

Иранское грузовое судно затонуло в водах Ирака

Иранский корабль затонул в водах Ирака. Известно о гибели одного члена экипажа, двое пропали без вести.

Грузовое судно Ирана потерпело кораблекрушение в территориальных водах Ирака. Один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию портов и морского судоходства Ирана.

Иранский корабль "Бехбехан" отплыл из порта Хорремшахр 2 июня. Он отвозил в иракский город Умм-Каср стройматериалы и керамику, говорится в сообщении.

Семь человек находились на затонувшем грузовом судне. Четверых людей спасли, один погиб, двое считаются пропавшими без вести. Иракские спасатели ищут пропавших, Иран планирует присоединиться к поискам.

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Автор: Василий Пименов
#иран #ирак #корабль #крушение

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