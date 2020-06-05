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12:16   5 Июня 2020
Экономика

Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Роструд получит 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты безработным в регионах РФ и городе Байконур. Эту инициативу одобрило Правительство РФ.

Эта мера позволит обеспечить полную выплату пособия по безработице признанным в установленном порядке безработным гражданам России. О финансировании сообщили на сайте кабмина.

Помимо этого, государство одобрило также проект об обеспечении с 1 июня 2020 года повышения минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 752 рублей, проект о реализации мероприятии индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области в период с 2020 по 2024 годы, и некоторые другие.

В период с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции РФ. Соответствующий указ уже подписал глава государства Владимир Путин. Изменения затронут гособеспечение доступности медицинского обслуживания, обязательную ежегодную индексацию пенсий, гарантированную адресную соцподдержку и ряд других предложений.

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Автор: Руслан Неглинный
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