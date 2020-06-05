Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Роструд получит 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты безработным в регионах РФ и городе Байконур. Эту инициативу одобрило Правительство РФ.

Эта мера позволит обеспечить полную выплату пособия по безработице признанным в установленном порядке безработным гражданам России. О финансировании сообщили на сайте кабмина.

Помимо этого, государство одобрило также проект об обеспечении с 1 июня 2020 года повышения минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 752 рублей, проект о реализации мероприятии индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области в период с 2020 по 2024 годы, и некоторые другие.

В период с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции РФ. Соответствующий указ уже подписал глава государства Владимир Путин. Изменения затронут гособеспечение доступности медицинского обслуживания, обязательную ежегодную индексацию пенсий, гарантированную адресную соцподдержку и ряд других предложений.