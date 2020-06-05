Коротченко считает, что скорый распад Украины пойдет всем на пользу

Громадной трагедией украинского общества стала неспособность к разумному сопротивлению происходящему безумию – деградации властей и массовому оглуплению населения.

Об этом в эфире интернет-канала Pravda. Ru заявил российский политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Достаточно посмотреть на персонажей прошлой и нынешней Верховной Рады. Оттуда можно вести прямые включения с анализом всего спектра нервных, психологических заболеваний. Все эти экспонаты там представлены», — отметил эксперт.

По его словам, теперь, когда на Украине запрещено почти все русское, включая Эрмитаж, Московский изобразительных искусств имени Пушкина, Московский университет, судьба этой страны будет печальной, и в перспективе она останется только источником зла и нестабильности.

Об абсолютной неадекватности и даже паранойе украинских властей, по словам Кортченко, говорят ежемесячные заявления о планах создания каких-то современных разработок и нанесении удара по России.

«Это — абсолютная неадекватность и даже паранойя. Уже просто совершенно измененное сознание у огромной массы людей. Они бредят, не приходя в сознание», — отметил главный редактор.

Показательным в этом плане, по словам Коротченко, является возвращение в украинскую власть таких «персонажей», как беглый грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, а также постоянно всплывающие новые факты о преступлениях Петра Порошенко, совершенных им в годы своего президентства.

«Разумеется, и новый президент Зеленский не принес Украине ничего кроме новой порции словоблудия, лукавства и лжи. И все это будет продолжаться, очевидно, еще долгие годы», — добавил он.

Также Коротченко высказал мнение, что России нужно было гораздо жестче решать вопрос с Януковичем в 2014 году, тогда сейчас Украина была бы поделена на восточную и западную с границей, проходящей по Днепру, то есть были бы удовлетворены интересы и потребности здоровых сил на Украине и наших национальных интересов.

«Мы получили бы возможность сотрудничать с дружественной нам Восточной украинской республикой, которая была бы от Донбасса до Николаева, Херсона, Одессы. И был бы прямой выход на нашу группировку войск в Приднестровье. А граница проходила бы где-то по Днепру. В Харькове была бы столица», — рассказал эксперт.

Западу, по его словам, пришлось бы смириться с таким разделением Украины, так как Виктор Янукович все же был законно избранным президентом, он бы мог из Харькова обратиться к украинскому народу, вооруженным силам, спецслужбам, и назвать все происходящее в тот момент в Киеве государственным переворотом, призвав верные государству и конституции здоровые силы этот переворот подавить.

Тогда, в ходе естественного хода событий, Украина разделилась бы на два государства и против России не были бы введены такие жесткие санкции, как сейчас. А со временем вся Восточная Украина, а не только Крым, могла бы войти в состав РФ – такое развитие событий, по словам Коротченко, было вполне возможно с вероятностной точки зрения, но, к сожалению, ситуация в 2014 году развивалась по другому сценарию.