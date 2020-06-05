Молния ударила в выставленных у Белого дома военных

Два военнослужащих госпитализированы после удара молнии в Вашингтоне.

Происшествие случилось в парке Лафайет-сквер около Белого дома. Молния ударила в военных, выставленных у резиденции президента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.

Ливень прошел в Вашингтоне вечером 4 июня. Протестующие у Белого дома из-за смерти Джорджа Флойда разошлись, не желая промокнуть. Молния ударила после полуночи в парке в военнослужащих. Двое были госпитализированы с травмами, которые не представляют угрозу жизни.

Протесты переросшие в беспорядки проходят во многих штатах США. Американцы возмущены смертью Джорджа Флойда при задержании полицией.