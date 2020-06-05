Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Специалистам пришлось прибегнуть к нестандартным техническим решениям в ходе переоборудования выставочного центра "Крокус Экспо" в госпиталь для лечения COVID-19, рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

Оборудовать больничные палаты на территории выставочного центра казалось невозможным, однако Россия — первая страна, которой это удалось, рассказал Агаларов в беседе с корреспондентом телеканала "360". По словам главы "Крокуса", в ходе строительных работ возникли трудности с установлением канализации, которой не было на территории выставочного центра. Однако российские специалисты сумели разработать необходимую технологию, и в будущем подобные госпитали можно повторно отстраивать за кратчайшие сроки по российским проектам, заключил собеседник телеканала.

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