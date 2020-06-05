Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

 Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь
"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

 Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным
Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7

 Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США
Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

 Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь
"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

 Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным
Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7

 Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США
11:53   5 Июня 2020
Общество

Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Специалистам пришлось прибегнуть к нестандартным техническим решениям в ходе переоборудования выставочного центра "Крокус Экспо" в госпиталь для лечения COVID-19, рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

Оборудовать больничные палаты на территории выставочного центра казалось невозможным, однако Россия — первая страна, которой это удалось, рассказал Агаларов в беседе с корреспондентом телеканала "360". По словам главы "Крокуса", в ходе строительных работ возникли трудности с установлением канализации, которой не было на территории выставочного центра. Однако российские специалисты сумели разработать необходимую технологию, и в будущем подобные госпитали можно повторно отстраивать за кратчайшие сроки по российским проектам, заключил собеседник телеканала.

Российские врачи подтвердили 449 тыс. случаев коронавируса. Подробнее о новом типе пневмонии в России можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#госпиталь #крокус #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...