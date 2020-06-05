Сенатор РФ обвинил в хамстве представителя Госдепа США после его слов о Ближнем Востоке

Слова помощника главы Госдепа США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна "убраться" с Ближнего Востока, является циничным и хамским, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Представитель Государственного департамента США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет "деструктивную роль" на Ближнем Востоке. Сенатор Морозов не оставил эти слова без ответа, напомнив, что именно американцы вторгаются на чужие земли, нарушая международное право, и начинают войны.

"Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроением в стране", - подчеркнул Морозов в беседе с РИА Новости.

Российский сенатор отметил, что именно США должны "убраться из огромного числа географических точек", где они часто присутствуют против воли граждан этих стран и проливают "океаны крови" в угоду собственным геополитическим амбициям.