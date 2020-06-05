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11:40   5 Июня 2020
Политика

МИД РФ заявил, что Москва может применить ответные меры к Киеву по земельному вопросу

МИД РФ заявил, что Москва может применить ответные меры к Киеву по земельному вопросу

Москва оставила за собой право применить ответные меры по отношению Киеву, который принял недружественное решение о расторжении с российской дипмиссией договоров аренды на земельные участки. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три участка земли, располагающихся территориально в Киеве и предназначенные для строительства жилого здания или помещений консульского отдела и резиденции посла. Об этом Россию уведомила Киевская городская государственная администрации 27 мая.

В МИД РФ напомнили Киеву о принципе взаимности, лежащего в основе взаимоотношений цивилизованных стран, и о том, что его не стоит забывать.

"Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие меры", — обозначено в сообщении российского ведомства.

Ранее заместитель председателя комитеты Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о том, что отказ Киева от возобновления подачи воды на Крымском полуострове является продолжением преступной политики против жителей полуострова. Об этом сообщает "Царьград".

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Автор: Илья Романович
#россия #украина #киев #мид рф

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