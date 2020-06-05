Глава МИД Венесуэлы потребовал у Франции выдать Хуана Гуайдо

Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, скрывается в посольстве Франции, глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса потребовал у европейской страны выдать Гуайдо.

МИД Венесуэлы сообщает, что Гуайдо может являться одним из участников "Операции Гедеон", которая была организована для свержения и убийства президента Николаса Мадуро. Организатор этой операции Леопольдо Лопес до сих пор укрывается на территории Испании и продолжает оттуда совершать незаконные действия.

Правительственные силы Венесуэлы на побережье штата Ла Гуайра, 3 мая, задержали террористов, которые отказывали сдаваться. Во время задержания силовики убили нескольких представителей группировки, остальные арестованы.

Политолог Андрей Кошкин заявлял, что после неудачной попытки информационной дискредитации Венесуэлы Соединенные Штаты пошли на попытку свержения президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.