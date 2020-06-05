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11:30   5 Июня 2020
Происшествия

МЧС локализовало разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

МЧС локализовало разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Министерство по чрезвычайным ситуациям полностью локализовало разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, сообщили официальные представители пресс-службы ведомства.

Экстренные службы собрали более 200 тонн нефтепродуктов, подчеркивает МЧС РФ. Как уточняется, в настоящее время продолжается работа по очистке прибрежных территорий, а также водоемов, находящихся рядом с Норильском.

Отметим, инцидент в Норильске произошел 29 мая. Тогда один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения, в результате чего произошла утечка более 21 тыс. кубических метров нефтепродуктов. По факту инцидента было возбуждено три уголовных дела. В регионе введен режим ЧС федерального уровня.

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Автор: Василий Пименов
#мчс #нефтепродукты #норильск

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