Посольства России в трех странах получили угрозы о "минировании"
Неизвестные сообщили о "минировании" диппредставительств РФ в нескольких странах Южной Америки: Аргентине, Чили и Бразилии.
Неизвестные сообщали о "минировании" российских посольств. Специалисты провели проверку всех дипмиссий, они не обнаружили опасных объектов, сообщает ТАСС.
Посольство России в Аргентине получило уже вторую угрозу о "минировании". После первого электронного сообщения была проведена эвакуация сотрудников, сообщает телеканал "360". Сотрудники посольства в Аргентине заявили в полицию. Местные власти прислали бригаду специалистов по разминированию.
Посольство России Чили также накануне получило угрозы через почту, сообщение снова оказалось недостоверным. Посольству в Бразилии неизвестные угрожали еще 1 июня. Взрывотехники не нашли в помещении опасных объектов.