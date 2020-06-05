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11:16   5 Июня 2020
Происшествия

Посольства России в трех странах получили угрозы о "минировании"

Посольства России в трех странах получили угрозы о "минировании"

Неизвестные сообщили о "минировании" диппредставительств РФ в нескольких странах Южной Америки: Аргентине, Чили и Бразилии.

Неизвестные сообщали о "минировании" российских посольств. Специалисты провели проверку всех дипмиссий, они не обнаружили опасных объектов, сообщает ТАСС.

Посольство России в Аргентине получило уже вторую угрозу о "минировании". После первого электронного сообщения была проведена эвакуация сотрудников, сообщает телеканал "360". Сотрудники посольства в Аргентине заявили в полицию. Местные власти прислали бригаду специалистов по разминированию.

Посольство России Чили также накануне получило угрозы через почту, сообщение снова оказалось недостоверным. Посольству в Бразилии неизвестные угрожали еще 1 июня. Взрывотехники не нашли в помещении опасных объектов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #посольство #бразилия #аргентина #минирование #чили

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