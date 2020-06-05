Рослесхоз назвал уязвимые для лесных пожаров регионы

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов в комментарии «Политике Сегодня» рассказал о предотвращенных ЧС и оценил вероятность возникновения пожаров в российских регионах этим летом.

«Прогноз рисков возникновения в апреле 2020 года чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, подготовленный ранее Рослесхозом, помог предотвратить ЧС в лесах в 20 регионах страны», — сообщил глава ведомства.

Прогноз пожарной опасности в российских лесах составлен на период с апреля по октябрь 2020 года. В июне риски ЧС повышены в северной части Астраханской области, восточных частях Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях, а также в Республике Башкортостан и в центральных частях Оренбургской области.

В Уральском федеральном округе бдительность стоит повысить в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Сибири огонь угрожает Республике Тыва и Хакасии, а также южной части Красноярского края. В особой зоне внимания находится Дальневосточный Федеральный округ.

В июле зона риска лесных пожаров сместится к Центральному Федеральному округу. На северо-западе к борьбе с огнем нужно быть готовым Новгородской, Псковской, Вологодской и восточной части Ленинградской области. На Урале и в Сибири опасность возгорания сохраняется в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономной округе.

«Фактическая пожарная обстановка будет зависеть от того, насколько осознанно граждане соблюдают правила пожарной безопасности, находясь на природе, а также от того, насколько оперативно ответственные службы на местах обнаруживают и тушат пожары», — подчеркнул Агафонов.

По прогнозам Рослесхоза, в октябре лесопожарный период пойдет на спад.

Замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства обратил внимание, что подготовка к пожароопасному периоду началась еще в декабре 2019 года. Тогда из федерального бюджета было выделено более шести миллиардов рублей на обеспечение пожарной безопасности.

Рослесхоз также разработал план, по которому можно будет быстро маневрировать пожарными силами и средствами тушения в наиболее «горимых» российских областях. Туда по сигналу могут привлечь дополнительно 2 350 человек и порядка 500 единиц спецтехники.

«Региональным силам тушения лесных пожаров помогает федеральный резерв нашего подведомственного учреждения «Авиалесоохраны». <…> По запросу могут быть привлечены 660 профессиональных парашютистов-десантников и авиапожарных», — заключил Агафонов.

27 апреля 2020 года президент России Владимир Путин провел совещание по чрезвычайным ситуациям природного характера в российских регионах. По словам главы государства, в каждом субъекте должна быть обеспечена стопроцентная готовность отреагировать на любое ЧП.