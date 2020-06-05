Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Мотострелковая бригада, размещенная в Новомосковском административном округе столицы, усилила Первую танковую армию ЗВО, чтобы в ее составе обеспечивать оборону российских границ на западном стратегическом направлении.

Об этом в пятницу сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию, поступившую от Западного военного округа.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на западном стратегическом направлении», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что отдельная мотострелковая бригада представляет из себя мощное соединение, имеющее на вооружении современные образцы спецтехники, военной техники и оружия, в том числе ЗРК 9А34 «Стрела-10», ЗСУ 2С6М «Тунгуска», танки Т-90А, а также БПМ-З и БТР-82А. Уже в этом году мотострелковая бригада совместно с танковой бригадой примет участие в двухсторонних тактико-специальных учениях, которые пройдут в Нижегородской области на полигоне «Мулино».

Напомним, воссозданная в 2014 году первая танковая армия Западного военного округа включает в себя Таманскую мотострелковую и Кантемировскую танковую дивизии, а также Шестую танковую и ракетную бригаду в Ивановской области. Штаб армии находится в Московской области.