Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

 Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь
"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

 Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным
Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7

 Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США
Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

 Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь

Глава "Крокуса" рассказал об особенностях переоборудования выставочного центра в госпиталь
"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

"Газпром" рассмотрит предложения Белоруссии по поставкам газа

 Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным

Власти РФ одобрили выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным
Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7

 Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США
11:58   5 Июня 2020
Россия

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

Мотострелковая бригада, размещенная в Новомосковском административном округе столицы, усилила Первую танковую армию ЗВО, чтобы в ее составе обеспечивать оборону российских границ на западном стратегическом направлении.

Об этом в пятницу сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию, поступившую от Западного военного округа.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на западном стратегическом направлении», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что отдельная мотострелковая бригада представляет из себя мощное соединение, имеющее на вооружении современные образцы спецтехники, военной техники и оружия, в том числе ЗРК 9А34 «Стрела-10», ЗСУ 2С6М «Тунгуска», танки Т-90А, а также БПМ-З и БТР-82А. Уже в этом году мотострелковая бригада совместно с танковой бригадой примет участие в двухсторонних тактико-специальных учениях, которые пройдут в Нижегородской области на полигоне «Мулино».

Первую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

 Напомним, воссозданная в 2014 году первая танковая армия Западного военного округа включает в себя Таманскую мотострелковую и Кантемировскую танковую дивизии, а также Шестую танковую и ракетную бригаду в Ивановской области. Штаб армии находится в Московской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #безопасность #армия #общество #оборона #западный военный округ #мотострелки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...