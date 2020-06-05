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11:13   5 Июня 2020
Россия

Соловьев охарактеризовал Навального как глупого, линейного и необразованного человека

Соловьев охарактеризовал Навального как глупого, линейного и необразованного человека

Телеканал RT 2 июня выпустил преамбулу к Конституции РФ. В ролике ряд известных общественных деятелей, актеров, а также ветеран ВОВ рассказали, почему важно принять участие в голосовании по поправкам в конституцию.

Ролик был раскритикован представителями оппозиции, в том числе Алексеем Навальным, который назвал всех участников видео «холуями», «предателями» и «позором страны».

Соловьев охарактеризовал Навального как глупого, линейного и необразованного человека

На высказывание ютубера обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, в связи с чем подготовил и направил жалобу в прокуратуру Москвы и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова Навального на причастность к реабилитации нацизма.

«2 июня Навальный сделал в Telegram и Twitter публикации следующего содержания с приложением видео-ролика RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели"», — сообщается в заявлении Ремесло.

Соловьев охарактеризовал Навального как глупого, линейного и необразованного человека

Кроме того, общественник напомнил, что ранее сторонники Навального разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских деятелей – Гитлера, Гиммлера и Геббельса. По данному факту в отношении четырех активистов были возбуждены уголовные дела.

«Сам Навальный никак не прокомментировал и не осудил действия своих активистов», — подчеркнул Ремесло в заявлении в правоохранительные органы.

За выходку в отношении ветерана Великой Отечественной войны Навального раскритиковал известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев. Он отметил, что реакция оппозиционера абсолютно предсказуема и прогнозируема, и ждать от блогера чего-то адекватного — странно.

«Нацистская мразь ведет себя так, как должна себя вести нацистская мразь. Вся реакция что у него, что у его проворовавшегося клоуна Албурова, — абсолютно прогнозируема и очевидна. Странно от них ждать человеческой реакции. Они на нее не способны», — отметил Соловьев.

Соловьев охарактеризовал Навального как глупого, линейного и необразованного человека

Кроме того, журналист указал на скудный словарный запас Навального и охарактеризовал основателя ФБК (признан иноагентом) как нациста.

«И что важно, у него очень убогий словарный запас. Он все-таки очень плохо образованный человек. Он не читал в детстве книг. Да и сейчас, очевидно, не читает. Посмотрите, у него убогая речь. Глуп, линеен, необразован. Типичный портрет нацика», — заметил телеведущий.

Напомним, что нарушение статьи 5.61, которую, как полагает Ремесло, нарушил Навальный, предусматривает административный штраф до пяти тысяч рублей для граждан и до пятидесяти тысяч для должностного лица.

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Автор: Андрей Рыдаль
#вов #поправки #навальный #конституция #соловьев #ремесло

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