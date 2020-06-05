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10:51   5 Июня 2020
Политика

Экс-министр Украины назвал политику страны "болотом"

Экс-министр Украины назвал политику страны "болотом"

Международный валютный фонд (МВФ) больше не доверяет Киеву так, как раньше, в этом "заслуга" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Об этом заявил бывший министр экономики страны Тимофей Милованов.

В эфире передачи "Право на власть" Милованов отметил, что в 2008 году Тимошенко "кинула" МВФ, поэтому теперь организация не доверяет властям Украины. Экс-министр напомнил про времена, когда ВМФ давал деньги Киеву без каких-либо условий, но после ситуации с Тимошенко все поменялось.

"Обещала одно, зашли деньги, "кинула" МВФ, откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют", - говорит политик.

По мнению Милованова, сегодня политика на Украине представляет собой "немножко болото". Экс-министр уверен, что Киеву нужно развиваться и становиться частью глобального сообщества, в противном случае Украина останется страной, которая всех подставляет и не выполняет обязательства.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой, передает "Царьград".

 

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Автор: Борис Нестеров
#украина #вмф #юлия тимошенко

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