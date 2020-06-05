Более 8 тысяч пациентов с COVID-19 в РФ выписаны из больниц за сутки

Более восьми тысяч пациентов с коронавирусом за минувшие сутки выписаны из российских больниц.

Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на данные Роспотребнадзора. За прошедшие 24 часа в РФ выписаны 8057 пациентов, все они вылечились. С начала пандемии в РФ выздоровели более 212,6 тысячи человек.

За минувшие сутки медики выявили коронавирус у 8,7 тысячи пациентов в России. С начала пандемии число заболевших превысило 449,8 тысячи человек. Из них 5528 человек скончались, передает оперштаб.