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Более 8 тысяч пациентов с COVID-19 в РФ выписаны из больниц за сутки

 Оперштаб РФ информировал о 8 726 новых случаях COVID-19 за последние сутки

Оперштаб РФ информировал о 8 726 новых случаях COVID-19 за последние сутки
Багдасаров предсказал окончательный уход Юго-востока Украины

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10:43   5 Июня 2020
Общество

Оперштаб РФ информировал о 8 726 новых случаях COVID-19 за последние сутки

Оперштаб РФ информировал о 8 726 новых случаях COVID-19 за последние сутки

Более 8 700 пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе страны.

Из общего числа за прошлые сутки 3 235 случаев пришлось на граждан, у которых не было зафиксировано клинических проявлений заболевания. Это 37,1 % от общего количества.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 449 834 заболевших в 85 регионах страны.

Ранее американские медики сообщили о том, что COVID-19 может повышать риск возникновения тяжелых форм инсульта у молодых людей. Об этом сообщает RT.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус #COVID-19

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