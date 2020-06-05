Оперштаб РФ информировал о 8 726 новых случаях COVID-19 за последние сутки

Более 8 700 пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено в 85 регионах России за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе страны.

Из общего числа за прошлые сутки 3 235 случаев пришлось на граждан, у которых не было зафиксировано клинических проявлений заболевания. Это 37,1 % от общего количества.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 449 834 заболевших в 85 регионах страны.

Ранее американские медики сообщили о том, что COVID-19 может повышать риск возникновения тяжелых форм инсульта у молодых людей. Об этом сообщает RT.