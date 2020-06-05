Twitter удалил видеоролик Дональда Трампа с речью о погибшем Джордже Флойде

Администрация социальной сети Twitter удалила ролик Дональда Трампа, посвященный погибшему Джорджу Флойду.

После удаления ролика в Twitter штаб президента загрузил его в YouTube. В четырехминутном видео Дональд Трамп предупреждает граждан об угрозе насилия и анархии, исходящей от радикальных группировок. Кадры протестов США сменяются мирными фото полицейских с гражданами.

Ролик нарушил авторские права, потому что на него поступила минимум одна жалоба, считают в Twittere. В свою очередь, в штабе американского лидера заявили, что социальная сеть просто пустила под цензуру воодушевляющее послание Дональда Трампа.

Twitter ввел цензуру различных политических событий. Ранее соцсеть уже помечала запись Трампа о беспорядках как нарушающую запрет об оправдании насилия.