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10:24   5 Июня 2020
Армия

Sohu: России хватит одного удара, чтобы подавить США в случае вооруженного противостояния

Sohu: России хватит одного удара, чтобы подавить США в случае вооруженного противостояния

Россия может одним ударом сокрушить США в случае вооруженного конфликта. Об этом заявили китайские военные эксперты изданию Sohu, отметив непревзойденные возможности российской атомной подводной лодки "Князь Владимир".

Новейшая АПЛ проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" передана Военно-морскому флоту Российской Федерации. Она является одной из самых опасных в мире субмарин, отмечают авторы китайского издания Sohu. Перевод статьи представляет "ПолитРоссия". 

Боевые характеристики "Князя Владимира" существенно превосходят возможности американских АПЛ класса "Огайо". Российская АПЛ очень тихая, что делает ее практически невидимой для радаров.

Американские военные обеспокоены тем, что "Князь Владимир" оснащен баллистическими ракетами типа "Булава". Шестнадцати этих ракет достаточно, чтобы крупное государство, такое как Соединенные Штаты, лишилось возможности сопротивляться. Чтобы нанести удар по США, российской субмарине даже не понадобится отходить далеко от места базирования.

"Российским военным хватит всего одной подлодки и одного удара, чтобы заставить США прекратить сопротивляться", — резюмировали эксперты Sohu.

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Автор: Яна Либерман
#россия #субмарина #князь владимир

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