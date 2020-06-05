Депутат допустил, что совладелец «Норникеля» Потанин может помешать следствию

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин может воздействовать на ход следствия по делу о ЧП в Норильске. Так депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский объяснил свой запрос в Следственный комитет (СК) в комментарии «Политике Сегодня».

«Ремонт резервуаров на предприятии вовремя не проводили, руководство компании "Норникель" отказывало в финансировании. Какой вывод напрашивается из всего этого? Если всеми способами пытались скрыть масштабы и суть аварии, скромно называя катастрофу инцидентом, то вполне могут воздействовать и на следствие», — заявил парламентарий.

Якубовский рассказал «Политике Сегодня», что специалистов Росприроднадзора и журналистов не пускали на место катастрофы. Если Потанин вмешается в ход следствия, то расследование сложно будет назвать «объективным», допускает народный избранник.

«Важно, чтобы расследование было объективным и беспристрастным. Катастрофа под Норильском и так еще будет нам "аукаться" десятки лет. И это только по приблизительным подсчетам», — подчеркнул депутат.

Ранее Якубовский направил запрос на имя руководителя СК Александра Бастрыкина с просьбой временно отстранить от работы руководство «Норникеля». Входящая в группу предприятий компания объявила о случившемся только через два дня после аварии на ТЭЦ-3. В «Норникеле» с обвинениями не согласились.

Повреждение резервуара на норильской ТЭЦ-3 привело к утечке около 21 тысячи кубометров дизтоплива. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Возбуждено три уголовных дела, по факту инцидента проводится проверка.