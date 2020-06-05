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11:43   5 Июня 2020
Россия

Депутат допустил, что совладелец «Норникеля» Потанин может помешать следствию

Депутат допустил, что совладелец «Норникеля» Потанин может помешать следствию

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин может воздействовать на ход следствия по делу о ЧП в Норильске. Так депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский объяснил свой запрос в Следственный комитет (СК) в комментарии «Политике Сегодня».

«Ремонт резервуаров на предприятии вовремя не проводили, руководство компании "Норникель" отказывало в финансировании. Какой вывод напрашивается из всего этого? Если всеми способами пытались скрыть масштабы и суть аварии, скромно называя катастрофу инцидентом, то вполне могут воздействовать и на следствие», — заявил парламентарий.

Якубовский рассказал «Политике Сегодня», что специалистов Росприроднадзора и журналистов не пускали на место катастрофы. Если Потанин вмешается в ход следствия, то расследование сложно будет назвать «объективным», допускает народный избранник.

«Важно, чтобы расследование было объективным и беспристрастным. Катастрофа под Норильском и так еще будет нам "аукаться" десятки лет. И это только по приблизительным подсчетам», — подчеркнул депутат.

Ранее Якубовский направил запрос на имя руководителя СК Александра Бастрыкина с просьбой временно отстранить от работы руководство «Норникеля». Входящая в группу предприятий компания объявила о случившемся только через два дня после аварии на ТЭЦ-3. В «Норникеле» с обвинениями не согласились.

Повреждение резервуара на норильской ТЭЦ-3 привело к утечке около 21 тысячи кубометров дизтоплива. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Возбуждено три уголовных дела, по факту инцидента проводится проверка.

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Автор: Роман Самойлов
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