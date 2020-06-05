Тестирование онлайн-тахографов стартовало в РФ

Онлайн-тахографы начали тестировать в России. Техника может прийти на замену сотрудникам ГИБДД, которые стоят на дорогах и фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха у водителей.

Тахографы собираются установить в грузовые машины и автобусы. Техника будет следить за состоянием водителя и отправлять данные о нарушениях непосредственно в Госавтоинспекцию, передает "Царьград".

В законопроекте, разработанном Минтрансом РФ, указывается, что на основе информации с приборов можно выписывать штрафы за превышение скорости. Ожидается, что сначала техникой оснастят автобусы и троллейбусы в 20 крупных городах РФ, аппаратуру будут тестировать до конца 2020 года.