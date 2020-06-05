Багдасаров предсказал окончательный уход Юго-востока Украины

Происходящие в США беспорядки, а также последствия пандемии, с которыми сейчас борется Европа, дают России шанс оперативно и без использования военной силы решить вопрос Донбасса.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал военный эксперт и политолог Семен Багдасаров.

По его словам, было бы ошибкой относится к Украине как к независимому государству, так как у нее есть хозяева и они находятся в Пентагоне. Именно представители этих хозяев сейчас находятся в комиссии по реформе Вооруженных сил Украины, а также посольстве США в Киеве – новый американский посол Кейт Дейтон, например, является генералом.

«Он будет продолжать считать Украину плацдармом, ВПК и мобилизационный ресурс которой надо использовать для давления на Россию. Да Пуэрто-Рико более независимо, чем вы», — заявил Багдасаров, обращаясь к украинским экспертам на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

При этом политолог добавил, что в сложившейся ситуации в результате усиления давления на Россию и создание угрозы ее безопасности, а также из-за эскалации конфликта в Донбассе, Украина может окончательно потерять этот регион. Киев, по его словам, лишается прежней поддержки Запада, так как США занимаются сейчас внутренними проблемами, а Европа разбирается с последствиями эпидемии коронавируса, а это значит, что именно сейчас у России появилась возможность сделать Юго-восток Украины независимым государством либо вернуть его в свой состав.

«Когда в США происходят эти события, надо запускать программу по возвращению Юго-востока Украины в лоно России, либо создания там независимого государства. Не надо туда войска вводить! – подчеркнул военный эксперт. — Есть масса вариантов, которые могут привести к этому. Комплекс мероприятий, семь-восемь лет, и Юго-восток уйдет от вас».

Напомним, ранее российских публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман, заявил, что Соединенные Штаты сейчас получили возможность прочувствовать на себе, в какой ужас они сами еще недавно повергали Ливию, Украину и другие страны, десятилетиями провоцируя там «цветные революции», то есть все происходящее в американских городах можно назвать расплатой.