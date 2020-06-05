Греция заявила, что готова к военному противостоянию с Турцией

Греция готова защищать свои суверенные права, даже если придется вести военные действия против Турции в случае провокаций. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в эфире одного из греческих телеканалов.

Греческое оборонное ведомство в последнее время фиксирует все больше провокаций со стороны Турции, поведение которой "довольно агрессивно", отметил Панайотопулос.

Министр национальной обороны Греции на вопрос о том, готовы ли Афины к военному решению конфликта, ответил утвердительно.

"Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие", - отметил Панайотопулос.

На днях в правительственной газете Турции появились заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией недалеко от греческих островов. Глава МИД Греции Никос Дендиас уличил Анкару в желании присвоить себе суверенные права Греции.