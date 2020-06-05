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9:22   5 Июня 2020
Политика

Японские СМИ сообщили, что премьер-министр страны не поедет в Москву на парад Победы

Японские СМИ сообщили, что премьер-министр страны не поедет в Москву на парад Победы

Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, не посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом информировала японская газета Asahi.

Изначально парад Победы планировался к проведению традиционно 9 мая, но он перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Также по этой причине не состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. 26 мая стало известно, что мероприятие перенесли на 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Об этом сообщила Asahi.

После этого агентство Kyodo, ссылаясь на некоторые правительственные источники, обозначило, что Абэ не сможет приехать в Москву, так как Америка планирует провести очный саммит "Большой семерки" в конце июня. Позднее глава США Дональд Трамп перенес встречу на сентябрь.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России будет делаться акцент на приглашение стран СНГ. Об этом сообщил RT.

В РФ 1 июля состоится всероссийский день голосования по поправкам к Конституции, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обозначила, что голосование будет безопаснее похода в магазин. 

Поправки в Конституцию проработаны, чтобы улучшить качество жизни россиян. К наиболее значимым из них отнесли обеспечение правительством доступности и качества медицинского обслуживания, индексацию пенсий на ежегодной основе, а также закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #япония #абэ #парад победы

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