Японские СМИ сообщили, что премьер-министр страны не поедет в Москву на парад Победы

Парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, не посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом информировала японская газета Asahi.

Изначально парад Победы планировался к проведению традиционно 9 мая, но он перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Также по этой причине не состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. 26 мая стало известно, что мероприятие перенесли на 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Об этом сообщила Asahi.

После этого агентство Kyodo, ссылаясь на некоторые правительственные источники, обозначило, что Абэ не сможет приехать в Москву, так как Америка планирует провести очный саммит "Большой семерки" в конце июня. Позднее глава США Дональд Трамп перенес встречу на сентябрь.

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