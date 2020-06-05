Россия укрепила оборону на западном стратегическом направлении

Дополнительная бригада была направлена в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) для усиления защиты границ РФ на западном стратегическом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что западное стратегическое направление является самым угрожаемым для безопасности РФ. По словам министра, согласно плану деятельности на 2019-2025 годы реализуются меры по нейтрализации угроз. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что состав был усилен гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригадой имени 60-летия СССР.