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8:49   5 Июня 2020
Политика

Израильские журналисты заявили, что Россия использует кризис в США в своих целях

Израильские журналисты заявили, что Россия использует кризис в США в своих целях

Россия, Китай, Иран и Турция используют кризис в США для того, чтобы достичь своих целей на мировой арене. Об этом заявили журналисты израильского издания The Jerusalem Post.

По их словам, страны выжидали время, когда можно будет "развалить" США, пишет Федеральное агентство новостей. Журналисты считают, что после распада СССР Соединенные Штаты стали одной из самых сильных и влиятельных стран в мире. 

Авторы статьи утверждают, что нынешний кризис США, связанный с обвалом нефтяного рынка и пандемии коронавируса, начали использовать власти других государств. Китай обвинили в том, что он вступил в спор с Индией, Иран — в отправке танкеров в Венесуэлу, а Россию — в оказании помощи Сирии с помощью поставки истребителей МиГ-29. 

Израильские журналисты отмечают обеспокоенность союзников США. Это может привести к утрате контроля Вашингтона над своими средствами и силами в других странах. 

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Автор: Василий Пименов
#сша #сирия #китай #израиль #кризис

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