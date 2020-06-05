Людмила Дудова рассказала о новом обсуждении поправок в Конституцию

Рабочая группа по поправкам в Конституцию возможно проведет дополнительную встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой планируется обсудить не вошедшие в закон инициативы.

Как пишет "Известия", не вошедшие поправки предлагается реализовать как отдельные законопроекты. По словам председателя координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, члена Общественной палаты и рабочей группы Людмилы Дудовой, поправки продолжают поступать. Она отметила, что встреча может состояться в новом формате.

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Поправки предлагают закрепить в Основном законе доступное качественное мед обслуживание, ежегодную индексацию пенсий, расширить ответственность за права трудящихся и прочие моменты, которые способны улучшить жизнь россиян.