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7:43   5 Июня 2020
Политика

Суд приговорил к домашнему аресту зачинщика массовых протестов Платошкина

Суд приговорил к домашнему аресту зачинщика массовых протестов Платошкина

Судья избрал меру пресечения в отношении коммуниста Николая Платошкина, сообщила Ирина Морозова, пресс-секретарь Басманного суда Москвы. Обвиняемого посадили под домашний арест на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают РИА Новости

В соответствии с решением судьи Басманного суда Москвы по делу о призыве к массовым беспорядкам коммуниста, Николая Платошкина приговорили к домашнему аресту сроком на два месяца, до 2 августа.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Платошкина по двум статьям: "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По версии следствия, Платошкин намеревался организовать несогласованные массовые протесты по всей стране 6 июня, несмотря на ограничения проведения подобных мероприятий из-за ситуации с пандемией.

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Автор: Василий Пименов
#арест #уголовное дело #суд москвы

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