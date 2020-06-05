Суд приговорил к домашнему аресту зачинщика массовых протестов Платошкина

Судья избрал меру пресечения в отношении коммуниста Николая Платошкина, сообщила Ирина Морозова, пресс-секретарь Басманного суда Москвы. Обвиняемого посадили под домашний арест на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают РИА Новости.

В соответствии с решением судьи Басманного суда Москвы по делу о призыве к массовым беспорядкам коммуниста, Николая Платошкина приговорили к домашнему аресту сроком на два месяца, до 2 августа.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Платошкина по двум статьям: "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По версии следствия, Платошкин намеревался организовать несогласованные массовые протесты по всей стране 6 июня, несмотря на ограничения проведения подобных мероприятий из-за ситуации с пандемией.