Правоохранители раскрыли схему воровства одежды из бутиков, придуманную студентами

Группа росссийских студентов придумала схему кражи из магазинов с использованием чужих чеков. Компания пользовалась ею в течение двух лет. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Компания студентов сначала возвращала в магазин вещи с помощью чека, который они различными методами выманивали у покупателей. Так, сначала один выпрашивал у покупателя чек под предлогом участия в акции, после этого другой находил похожую вещь и затем снимал в магазине с нее защитный магнит.

Затем чек и украденную вещь отдавали покупателю. Он возвращал изделие на кассе и получал пятнадцать процентов от ее стоимости в качестве вознаграждения.

Группу студентов задержали в феврале 2019 года в подмосковном торговом центре. Они полностью возместили причиненный ущерб. Суд приговорил двух человек из них к двум годам лишения свободы условно, основатель банды получил полтора года.

Самой дорогой похищенной вещью у них стало пальто стоимостью 20 тысяч рублей, отмечает "МК". Общая сумма краж составила 300 тысяч рублей.

Телеканал "360" сообщал ранее, что Apple отслеживают похитителей смартфонов с помощью специального приложения.