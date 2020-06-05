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6:57   5 Июня 2020
Общество

Билл Гейтс назвал слухи о массовом "чипировании" сумасшествием

Билл Гейтс назвал слухи о массовом "чипировании" сумасшествием

Предприниматель, один из основателей Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в заговоре о "чипировании" человечества во время вакцинации. Об этом сообщило издание Business Insider.

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил с заявлением, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре в массовом "чипировании" мирных людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.

Билл Гейтс подчеркнул, что считает данные версии сумасшедшими. Предприниматель отметил, что он никогда не был связан с какими-либо чипами.

Миллиардер подтвердил, что благотворительный фонд оказывает должную материальную помощь в фармакологические разработки. Бизнесмен отметил, что после создания вакцины нужно, чтобы она попала в первую очередь в те страны, где система здравоохранения развита слабо.

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Автор: Яна Либерман
#гейтс #чипирование #коронавирус

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