Билл Гейтс назвал слухи о массовом "чипировании" сумасшествием

Предприниматель, один из основателей Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в заговоре о "чипировании" человечества во время вакцинации. Об этом сообщило издание Business Insider.

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил с заявлением, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре в массовом "чипировании" мирных людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.

Билл Гейтс подчеркнул, что считает данные версии сумасшедшими. Предприниматель отметил, что он никогда не был связан с какими-либо чипами.

Миллиардер подтвердил, что благотворительный фонд оказывает должную материальную помощь в фармакологические разработки. Бизнесмен отметил, что после создания вакцины нужно, чтобы она попала в первую очередь в те страны, где система здравоохранения развита слабо.