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Страховые компании собираются предоставить скидки от 5 до 15% по КАСКО и ОСАГО

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6:25   5 Июня 2020
Общество

Страховые компании собираются предоставить скидки от 5 до 15% по КАСКО и ОСАГО

Страховые компании собираются предоставить скидки от 5 до 15% по КАСКО и ОСАГО

Страховые компании подготовили льготные предложения для владельцев автомобилей. Максимальная скидка может составить 20 процентов.

Возврат денежных средств по полису ОСАГО невозможен. Отмечается, что данная функция не предусмотрена российским законодательством.

Однако стоит отметить, что вполне реализуема скидка на пролонгацию. По разным оценкам она может составить около 5-15 процентов, а при идеальном, но маловероятном сценарии — 20 процентов.

По полисам КАСКО у компаний больше свободы. Так "Альфа-страхование" рассматривает вероятность возврата премий, платформа Mafin до конца мая дарила клиентам два дополнительных месяца, а "Ингосстрах" до середины июня компенсирует часть стоимости КАСКО с помощью системы лояльности, сообщает "360".

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Автор: Борис Нестеров
#рф #осаго #каско

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