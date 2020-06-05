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6:07   5 Июня 2020
Политика

Госдеп рассказал о грубом промахе Обамы в Сирии

Госдеп рассказал о грубом промахе Обамы в Сирии

Администрация бывшего президента США Барака Обамы позволила России укрепить свои позиции в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Американский дипломат рассказал, что администрация Обамы считала, что ввод российских войск в Сирию поставит Москву в затруднительное положение. По его словам, этот шаг смог перевернуть ход войны. Именно это решение стало грубым промахом американских властей. Об этом пишет ФАН.

Помощник госсекретаря считает, что просчет администрации экс-президента позволил России создать базу в регионе и укрепить свои позиции. Шенкер отметил, что сдерживание России в стороне от Ближнего Востока являлось в течение 45 лет краеугольным камнем американской политики.

В 2015 году началась военная операция ВКС РФ в Сирии по решению президента РФ Владимира Путина. В декабре 2017 года часть войск была выведена из страны, так как российский лидер заявил о выполнении основной задачи на территории САР.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #обама #сирия

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