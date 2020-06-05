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5:23   5 Июня 2020
Общество

НОМ рассказал о правах журналистов освещать голосование по поправкам в Конституцию

НОМ рассказал о правах журналистов освещать голосование по поправкам в Конституцию

Заявление о том, что ЦИК России запретил сотрудникам СМИ наблюдать за подсчетом голосов на голосовании по поправкам к Конституции является откровенной ложью. Об этом сообщили на сайте ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

В ассоциации отметили, что в новой редакции Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пунктами 3.3 и 3.4 закреплено право сотрудников СМИ в дни голосования присутствовать в помещении во время голосования, при выездном голосовании, а также производить фото- и видеосъемку.

Вбросы о якобы отстранении представителей СМИ от процесса подсчета голосов выполнены сознательно, чтобы подорвать доверие граждан РФ к голосованию. Подобные искажения фактов являются лицемерными и непрофессиональными, заявили в ассоциации НОМ.

В России голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Предлагается закрепить в конституции ежегодную индексацию пенсий, положения о защите государственной целостности РФ и многие другие улучшения социальной жизни россиян. Голосование для жителей страны пройдет под тщательным контролем на фоне нынешней эпидемиологической ситуации и не станет опаснее обычного похода в магазин, подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Автор: Руслан Неглинный
#голосование #поправки #конституция

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