Сенатор Рукавишникова назвала преимущества нового КоАП для россиян

Новый КоАП, представленный Минюстом РФ, получился более понятным и удобным для граждан, заявила российский сенатор Ирина Рукавишникова.

Проект нового КоАП был скорректирован с учетом большей части предложений, поступивших из регионов. К таковым, например, относится введение ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а также за продажу несовершеннолетним некурительных смесей, которые основаны на табаке. Информацией об этом поделилась первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сенатор также отметила, что новый КоАП не носит карательный характер. Проект предусматривает повышение штрафных санкций только по отдельным статьям. Другие штрафы остаются неизменными.

Еще одна особенность, как отмечает "Парламентская газета", заключается в том, что санкции нацелены на предупреждение правонарушений. Взыскания коснутся исключительно злостных нарушителей.

Россияне скоро смогут проголосовать за поправки в Конституцию. Даты проведения голосования были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. В поправках к Основному закону страны предложено закрепить ответственность государства за права трудящихся, обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, а также ежегодную индексацию пенсий.