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4:48   5 Июня 2020
Общество

Препарат против коронавируса тестируют в Твери

Препарат против коронавируса тестируют в Твери

Российский препарат для лечения коронавируса испытывается в Тверской областной клинической больнице. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Он рассказал, что Минздрав РФ подтвердил возможность применения единственного на сегодня препарата, который может бороться с коронавирусом. Тверская областная клиническая больница стала одной из немногих в стране, которая получила препарат и теперь проводит клинические испытания.

Руденя отметил, что с 11 июня планируется, поступление препарата в другие медучреждения области. Он также напомнил, что испытания российского препарата проводятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске, Уфе, Казани, Рязани, Дагестане и Твери. Всего затронуты 30 клиник.

Ранее министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская  в эфире "360" заявила, что детские лагеря смогут открыться только на стадии третьего этапа снятия ограничений.

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Автор: Илья Романович
#тверская область #лекарство #коронавирус

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