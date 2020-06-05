Россияне в преддверии голосования активно скупают электронные версии Конституции

Интерес жителей РФ к тексту Конституции заметно вырос. В 2020 году продажа электронных версий Основного закона увеличилась в четыре раза, заявили в группе компаний "ЛитРес".

Пик продаж был зафиксирован в апреле и мае. Наибольшее число электронных экземпляров Конституции продали 25 марта. В этот день российский президент Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования в связи с пандемией коронавируса. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В пресс-службе "ЛитРес" также заявили, что пользователи книжного сервиса по подписке MyBook в период с апреля по май нынешнего года в три раза чаще добавляли в свой аккаунт для прочтений Конституцию, чем в аналогичный период 2019 года. Пик пришелся на последний месяц весны — 33 процента от общего числа добавлений.

Россияне смогут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. Российский лидер Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе положения о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики РФ, об обязательной ежегодной индексации пенсий, а также о защите государственной целостности России.

На 1 июля намечено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Этот день в РФ объявлен выходным.