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3:37   5 Июня 2020
Политика

Движение колонны РФ и Турции в Сирии контролировали российские беспилотники

Движение колонны РФ и Турции в Сирии контролировали российские беспилотники

Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии, которое стало пятнадцатым по счету. Движение колонны по ранее намеченному маршруту контролировали российские беспилотники.

Протяженность маршрута на этот раз составила около 30 километров. Военные впервые в рамках патрулирования добрались до населенного пункта Басанкуль, расположенного в провинции Идлиб. Сотрудники военной полиции РФ использовали для передвижения два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Информацией об этом на брифинге поделился руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Александр Щербицкий.

Глава ЦПВС также рассказал о соблюдении режима перемирия в Идлибе. Он отметил, что протурецкие вооруженные формирования за прошедшие сутки его не нарушили. Обстрелы населенных пунктов были зафиксированы со стороны террористов запрещенной группировки.

Сирийская армия, как отмечает телеканал "360", ранее получила от РФ вторую партию истребителей МиГ-29. Факт передачи самолетов подтвердило посольство России в САР

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #патрулирование #цпвс

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