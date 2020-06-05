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3:03   5 Июня 2020
Общество

Исследователи выяснили, что 4% россиян смогли увеличить сбережения в период пандемии

Исследователи выяснили, что 4% россиян смогли увеличить сбережения в период пандемии

Исследование The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир" показало, что сбережения 42% россиян остались на уровне до пандемии, а у 4% они даже увеличились.

Исследование было направлено на выявление отношения потребителей к ситуации из-за пандемии и их готовности к тратам. Более тысячи человек из всех регионов РФ приняли участие в анализе. В результате изучения вопроса выяснилось, что у 42% россиян ничего не изменилось в отношении сбережений. Об уменьшении количества отложенных денежных средств рассказали 11% опрошенных. Рост накоплений был зафиксирован у 4% россиян, а в Москве у 6%. При этом 43% рассказали, что не имеют сберегательного счета. Об этом пишет РИА Новости.

Телеканал "360" пишет, что представители рабочих профессий в мае получили в среднем 55,9 тысячи рублей. Этот показатель на 29% больше, чем год назад и на 10% — чем в апреле 2020-го. Самый большой доход был зафиксирован у сотрудников сферы добычи сырья.

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Автор: Юлия Яковлева
#деньги #исследования #сбережения

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