Турция использует "ручные" СМИ, чтобы очернить репутацию прославленного генерала САА Сухейля аль-Хасана. Против сирийского "Тигра" развернута настоящая медиакампания.

На арабском телеканале Al Hadath появился видеосюжет, "обвиняющий" бойцов "Сил Тигра", которыми командует аль-Хасан, в сборе дани с местных жителей и мародерстве. СМИ, по словам главы Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика, сознательно не упомянуло, что подразделения генерала не занимаются несением постовой службы. Они выполняют задачи по уничтожению боевиков в трудных условиях и "очищают" сирийские земли от террористов.

Генерал одним из первых ввел суровые наказания в отношении своих бойцов. Ни один из них, будучи в здравом уме, не станет заниматься мародерством, подчеркнул Комиссар Яррик.

За вбросами в адрес сирийского "Тигра" стоит Турция. Она не смогла уничтожить генерала на поле боя и теперь старается навредить "Силам Тигра", пытаясь очернить репутацию Сухейля аль-Хасана.

Руководитель Telegram-канала Astra Militarum, как отмечает Федеральное агентство новостей, уверен, что охота на сирийского "Тигра" закончится безрезультатно. Сирийский народ уважает бойцов генерала, ценит их заслуги и не поверит вбросам СМИ.