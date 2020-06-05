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Стартовал прием заявлений о голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту пребывания

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1:51   5 Июня 2020
Общество

Стартовал прием заявлений о голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту пребывания

Стартовал прием заявлений о голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту пребывания

Россияне могут подать специальное заявление, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию РФ не по месту регистрации, до 21 июня. Граждане могут выбрать удобный для них участок.

Подать заявление на прикрепление к удобному участку для голосования можно в период с 5 по 21 июня по всей России, пишет ТАСС. Услуга "Мобильный избиратель" будет полезна для тех, кто зарегистрирован в одном регионе, а проживает в другом. Выбрать подходящий участок голосования можно в территориальном избиркоме, МФЦ или на сайте госуслуг. С 16 по 21 июня это можно сделать и в участковой избирательной комиссии.

Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области могут в этот же срок подать заявление на дистанционное голосование. Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте госуслуг или mos.ru. 

Голосование по поправкам к Конституции РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Эти даты определены указом президента России Владимира Путина. В частности, изменения предполагают закрепить ответственность государства за обеспечение доступности медобслуживания, ежегодную индексацию пенсий, адресную соцподдержку. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #поправки #мобильный избиратель #конституция рф

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