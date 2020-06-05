Украинский "Нафтогаз" попросил США не медлить с санкциями против "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" отреагировал на инициативу политиков США ввести санкции против "Северного потока — 2". Украинцы поблагодарили американцев и попросили их не медлить с принятием соответствующего законопроекта.

Украинская компания напомнила, что в прошлом году "американские друзья" способствовали принятию Закона о защите европейской энергетической безопасности, а теперь с помощью санкций решили оказать давление на страховые компании судов, занимающихся прокладкой газопровода.

В "Нафтогазе" указали на необходимость безотлагательно принять новый законопроект. Только это, по словам украинцев, способно "окончательно остановить" реализацию проекта "Северный поток — 2". Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Санкции США ранее прокомментировал российский сенатор Олег Морозов. Он заявил, что России ничто не помешает достроить газопровод.