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Украинский "Нафтогаз" попросил США не медлить с санкциями против "Северного потока — 2"

Украинский "Нафтогаз" попросил США не медлить с санкциями против "Северного потока — 2"

 Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

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1:15   5 Июня 2020
Политика

Украинский "Нафтогаз" попросил США не медлить с санкциями против "Северного потока — 2"

Украинский "Нафтогаз" попросил США не медлить с санкциями против "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" отреагировал на инициативу политиков США ввести санкции против "Северного потока — 2". Украинцы поблагодарили американцев и попросили их не медлить с принятием соответствующего законопроекта.

Украинская компания напомнила, что в прошлом году "американские друзья" способствовали принятию Закона о защите европейской энергетической безопасности, а теперь с помощью санкций решили оказать давление на страховые компании судов, занимающихся прокладкой газопровода.

В "Нафтогазе" указали на необходимость безотлагательно принять новый законопроект. Только это, по словам украинцев, способно "окончательно остановить" реализацию проекта "Северный поток — 2". Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Санкции США ранее прокомментировал российский сенатор Олег Морозов. Он заявил, что России ничто не помешает достроить газопровод.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #нафтогаз #санкции сша #северный поток - 2

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