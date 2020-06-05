Фото с церемонии передачи российских истребителей МиГ-29 сирийской армии появились в Сети

Россия передала армии Сирии вторую партию истребителей МиГ-29. Фото с церемонии, прошедшей на авиабазе Хмеймим, появились в Сети.

Передача состоялась в рамках военного сотрудничества между Россией и Сирией, пишет Федеральное агентство новостей. Истребители уже прибыли в разные аэродромы и используются для выполнения миссий.

Ранее сообщалось, что два российских истребителя используются армией Сирии и в качестве обучающего материала. Летчики могут использовать их для повышения своих навыков в условиях, технически схожих с боевой обстановкой. Истребители МиГ-29 составляют конкуренцию современной технике, по характеристикам превышая показатели многих истребителей четвертого поколения.

Россия сотрудничает с официальным правительством Сирии, поставляя военную технику. В 2018 году была осуществлена поставка зенитно-ракетных комплексов С-300. В САР с 2011 года продолжается военный конфликт. На некоторых территориях ведутся зачистки от членов террористических группировок.