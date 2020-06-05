Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

Санкционные угрозы со стороны США незаконны. Россия продолжит строительство "Северного потока — 2", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американский политик Тед Круз назвал "Северный поток — 2" "критической угрозой национальной безопасности США". Он стал инициатором законопроекта о санкциях против российских страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода.

Косачев удивился наглости сенатора США и заявил, что санкции циничны и незаконны с юридической точки зрения. По его словам, Россия в любом случае продолжит строительство, в соответствии с договоренностями с партнерами в Германии и других стран ЕС.