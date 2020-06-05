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0:17   5 Июня 2020
Политика

Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

Санкционные угрозы со стороны США незаконны. Россия продолжит строительство "Северного потока — 2", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американский политик Тед Круз назвал "Северный поток — 2" "критической угрозой национальной безопасности США". Он стал инициатором законопроекта о санкциях против российских страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. 

Косачев удивился наглости сенатора США и заявил, что санкции циничны и незаконны с юридической точки зрения. По его словам, Россия в любом случае продолжит строительство, в соответствии с договоренностями с партнерами в Германии и других стран ЕС.

"Где Балтика и где США? Причем здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США", — передают РИА Новости слова политика.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #косачев #политика

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