Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"
Санкционные угрозы со стороны США незаконны. Россия продолжит строительство "Северного потока — 2", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Американский политик Тед Круз назвал "Северный поток — 2" "критической угрозой национальной безопасности США". Он стал инициатором законопроекта о санкциях против российских страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода.
Косачев удивился наглости сенатора США и заявил, что санкции циничны и незаконны с юридической точки зрения. По его словам, Россия в любом случае продолжит строительство, в соответствии с договоренностями с партнерами в Германии и других стран ЕС.
"Где Балтика и где США? Причем здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США", — передают РИА Новости слова политика.